Paramount und Activision unterzeichnen Vereinbarung, um eine Call of Duty Movie

Vor kurzem berichteten wir über die Nachricht, dass Activision einen Call of Duty Film machen wollte und anscheinend Paramount die Rechte an dem Film sichern wollte. Nun, jetzt können wir hinzufügen, dass es absolut passiert.

In einer Pressemitteilung wurde bestätigt, dass Activision und Paramount einen Deal unterzeichnet haben, der dieses Projekt Wirklichkeit werden lässt. Es scheint noch sehr früh in den Kinderschuhen zu stecken, da wir keine Informationen über die Handlung, die Besetzung, die Premierenzeiten oder irgendetwas anderes haben, das wir mitteilen könnten. Was wir wissen, ist, dass der Film eine Live-Action-Produktion sein wird und dass er "so konzipiert sein wird, dass er seine riesige globale Fangemeinde begeistert, indem er die Markenzeichen dessen liefert, was die Fans an der kultigen Serie lieben, während er das Franchise mutig auf ein völlig neues Publikum ausweitet."

Rob Kostich, Präsident von Activision Call of Duty, sagte über die Produktion eines -Films: "Mit Paramount haben wir einen fantastischen Partner gefunden, mit dem wir zusammenarbeiten werden, um diese viszerale, atemberaubende Action in einem entscheidenden Kinomoment auf die große Leinwand zu bringen. Der Film wird das ehren und erweitern, was dieses Franchise in erster Linie großartig gemacht hat, und wir können es kaum erwarten, loszulegen. Unser gemeinsames Ziel ist ganz einfach – ein unvergessliches Blockbuster-Filmerlebnis zu schaffen, das unsere Community liebt und das auch neue Fans des Franchise begeistert und inspiriert."

Wie erwartet hat sich auch David Ellison, CEO und Chairman von Paramount, zu dem Projekt geäußert und hinzugefügt: "Von Activision und Spielern auf der ganzen Welt beauftragt zu werden, dieses außergewöhnliche Storytelling-Universum auf die große Leinwand zu bringen, ist sowohl eine Ehre als auch eine Verantwortung, die wir nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir gehen diesen Film mit der gleichen disziplinierten, kompromisslosen Hingabe an Exzellenz an, die unsere Arbeit an Top Gun: Maverick geleitet hat, und stellen sicher, dass er den außergewöhnlich hohen Standards entspricht, die dieses Franchise und seine Fans verdienen. Ich kann versprechen, dass wir entschlossen an unserer Mission festhalten, ein Kinoerlebnis zu liefern, das das Vermächtnis dieser einzigartigen Marke ehrt - langjährige Fans von Call of Duty zu begeistern und gleichzeitig eine ganz neue Generation zu fesseln."

Es ist unklar, in welcher Ära der Call of Duty Film spielen wird oder auf welcher Spielserie (wenn überhaupt) er basieren wird. Davon abgesehen, was würdest du bevorzugen: einen Black Ops, Modern Warfare, World War oder Advanced Warfare Film?