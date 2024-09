Paramount teilt einen Haufen Yellowstone Staffel 5 Teil 2 Bilder

HQ

Tatsächlich dauert es nur noch etwa zwei Monate, bis Yellowstone zu Paramount+ zurückkehrt, um die lange geschmähte 5. Staffel abzuschließen. Die letzte Reihe von Episoden wird ab dem 11. November debütieren (für diejenigen in Großbritannien), und in diesem Sinne hat Paramount jetzt ein paar Bilder für die kommende Reihe von Episoden geteilt.

Auf den Bildern sehen wir die gesamte Hauptbesetzung in Aktion (mit Ausnahme von Kevin Costners John Dutton natürlich) und sogar ein paar Einblicke in die berühmte Ranch. Schauen Sie sich die fünf Bilder unten an.