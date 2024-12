Paramount stellt den hässlichsten Pullover her, den wir je mit hässlichem Sonic gesehen haben

HQ

Heutzutage hat es Sonic the Hedgehog geschafft, seinen Status als beliebtestes Plattform-Maskottchen der Gaming-Welt nach Mario wiederherzustellen. Ein großer Teil seiner neu gewonnenen Fangemeinde sind die wahnsinnig beliebten Filme - aber die Geschichte wäre fast ganz anders ausgegangen.

Als der erste Sonic-Film in einem ersten Trailer gezeigt wurde, schnappte die Gaming-Welt nach Atem. Sonic sah aus wie ein mutierter Freak, den man nur erkennen konnte, wenn man gegen ein helles Licht blinzelte. Paramount geriet angesichts der überwältigenden Kritik in Panik und verzögerte den Film um ein Jahr, während Sonic neu gestaltet wurde, und die alte schreckliche Kreatur heißt jetzt Ugly Sonic, was zu einem Kult-Favoriten geworden ist.

Ugly Sonic trat unter anderem in dem Blockbuster Chip 'n Dale: Rescue Rangers auf, wo er eine etwas prominente Rolle spielte. Jetzt, im Rahmen der Vermarktung des Films Sonic the Hedgehog 3 , entstaubt Paramount wieder Ugly Sonic und dieses Mal darf er sehr passenderweise einen sogenannten Ugly Christmas Sweater schmücken.

Leider gibt es ihn nicht käuflich, sondern kann nur über diese Seite gewonnen werden, mit dem Haken, dass er nur für US-Bürger gedacht ist. Aber... Der Pullover ist so grässlich hässlich, dass wir ihn euch einfach zeigen mussten. Schauen Sie sich das Video unten an.

Wer auch immer ihn dieses Jahr an Heiligabend trägt, wird den Wettbewerb "Ugly Christmas Sweater" gewinnen, das ist einfach eine Tatsache.

