Paramount soll Sonic 4 in Sonic CD umbenennen

Es scheint, als ob Paramount über einen neuen Namen für den vierten Film mit dem blauen Igel und seinen Freunden nachdenkt. Neuen Berichten zufolge wird es Sonic CD heißen. Ein Insider behauptet, dass die Namensänderung nicht nur als nostalgische Erinnerung für Fans der Spiele dienen wird, sondern auch mit dem angeblichen Zeitreiseaspekt des kommenden Films verbunden ist. Etwas, über das zuvor von mindestens einer normalerweise sehr glaubwürdigen Quelle berichtet wurde.

Die angebliche Namensänderung könnte auch darauf hindeuten, dass Paramount einen klaren Bruch mit der Geschichte der letzten drei Sonic the Hedgehog-Filme wollte. Und dieses Mal konzentrieren wir uns auf etwas Neues und vielleicht ein bisschen Frischeres, anstatt einfach nur eine weitere Fortsetzung zu machen. Wir können nur abwarten und sehen.

Wäre Sonic CD ein guter Name für den neuen Film?