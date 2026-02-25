Paramount Skydances jüngstes Übernahmeangebot für Warner Bros. könnte "überlegen" gegenüber dem von Netflix sein

HQ

Seit Monaten schien es, obwohl Paramount Skydance weit über 100 Milliarden Dollar investiert hat, sehr offensichtlich, dass Netflix der Käufer von Warner Bros. sein wird. Der ursprüngliche Deal, der auf etwa 83 Milliarden Dollar bewertet wurde, schien immer noch der beste und sicherste zu sein, auch wenn die konkurrierende Produktionsfirma technisch gesehen eine finanziell deutlich größere Alternative bot.

Allerdings kommen wir jetzt in die entscheidende Zeit für dieses Verfahren, denn Mitte bis Ende März muss eine endgültige Entscheidung darüber getroffen werden, wer Warner Bros. und HBO Max verschlingt, und das hat Paramount Skydance dazu veranlasst, ein weiteres Angebot zu machen, das die Machtverhältnisse dieser aktuellen Situation tatsächlich verändern könnte.

Laut Variety gilt das letzte Gebot, das gestern eingegangen ist, nun als potenziell "überlegen" gegenüber dem ursprünglich von Netflix vereinbarten Deal, was bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass Warner Bros. Discovery von seiner früheren Vereinbarung zurücktritt, Netflix eine milliardenschwere Kündigungsgebühr zahlt und stattdessen das Angebot von Paramount Skydance annimmt.

Das jüngste Update der WBD-Führung besagt, dass bisher keine Entscheidung über den Deal getroffen wurde, aber geplant ist, in absehbarer Zukunft mit den Paramount-Skydance-Führungskräften "weiter darüber zu sprechen". Wenn dies als bessere Option als der ursprüngliche Vertrag angesehen wird, öffnet sich ein viertägiges Zeitfenster, in dem Netflix und WBD über einen überarbeiteten Vertrag sprechen oder beenden und getrennte Wege gehen können.

Was dieses verbesserte Angebot von Paramount Skydance betrifft, so ist die wichtigste Verbesserung ein Kaufpreis von 31 Dollar pro Aktie in bar (gegenüber 30 US-Dollar), eine erhöhte Kündigungsgebühr, falls die Regulierungsbehörden das Geschäft blockieren, im Wert von 7 Milliarden Dollar, eine fortgesetzte Vereinbarung zur Zahlung der Netflix-Terminierungsgebühr von 2,8 Milliarden Dollar sowie eine erneute Verpflichtung zur Beseitigung der Finanzierungskosten von WBD im Wert von 1,5 Milliarden Dollar.

Zur weiteren Orientierung: Das letzte Angebot von Paramount Skydance hatte eine Gesamtbewertung von etwa 108 Milliarden Dollar, wobei dieses neue Angebot bei 111 Milliarden Dollar lag. Das ist eine Menge Cheddar.