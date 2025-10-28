Paramount Skydance wird voraussichtlich diese Woche 1000 Mitarbeiter entlassen

HQ

Paramount Skydance ist das jüngste Unternehmen, das Kostensenkungsmaßnahmen ergriffen hat, die mit Entlassungen von Mitarbeitern verbunden sind. In einem Bericht von Reuters heißt es, dass bereits morgen, am 29. Oktober, rund 1000 Stellen bei dem Produktionsriesen abgebaut werden, eine Entscheidung, die rund 5 % der weltweiten Belegschaft betreffen wird.

Der Grund für die Entlassungen wird nicht direkt mitgeteilt, aber es wird erwähnt, dass dies auf die 8,4-Milliarden-Dollar-Fusion folgt, die kürzlich zwischen Paramount und Skydance stattgefunden hat, was darauf hindeutet, dass es sich um eine Rekonsolidierung seiner Ressourcen handelt.

So oder so, man sollte meinen, dass man, wenn man bereit ist, 60 Milliarden Dollar für eine vollständige Übernahme von Warner Bros. Discovery auszugeben, vielleicht ohne 1000 Mitarbeiter davonkommen kann. Im Großen und Ganzen wird dies jedoch wahrscheinlich nur geringfügige Auswirkungen auf das Unternehmen haben, da es heißt, dass im Dezember 2024 allein Paramount 18 600 Voll- und Teilzeitbeschäftigte sowie weitere 3500 Mitarbeiter beschäftigte, ohne dass direkte Informationen über die damalige Mitarbeiterzahl von Skydance weitergegeben wurden.