Paramount plant eine feindliche Übernahme von Warner Bros. mit 108,4 Milliarden Dollar

David Ellison und Paramount sind weiterhin daran interessiert, die Kontrolle über Warner Bros. zu übernehmen, auch wenn das bedeutet, dass die Übernahme feindselig sein wird. Ein neues Angebot wird direkt an die Aktionäre gelegt und fordert die Kontrolle über das gesamte Warner Bros., einschließlich des TV-Geschäfts, für 108,4 Milliarden US-Dollar.

Wie Variety berichtet, handelt es sich hierbei um ein reines Barangebot, das darauf abzielt, alle ausstehenden Aktien von Warner Bros. zu 30 US-Dollar pro Aktie zu erwerben. Der Netflix-Deal, der auf 82,7 Milliarden Dollar geschätzt wird, aber den TV-Deal ausschließt, bietet eine Mischung aus Bargeld und Aktien. Der Netflix-Deal ist eine bindende Vereinbarung, aber es scheint, dass dieses neue Angebot eine letzte Chance sein könnte, den Streamer daran zu hindern, Warner Bros. zu gewinnen.

"Paramounts strategisch und finanziell überzeugendes Angebot an die WBD-Aktionäre bietet eine überlegene Alternative zur Netflix-Transaktion, die einen minderwertigen und unsicheren Wert bietet und die WBD-Aktionäre einem langwierigen, multijurisdiktionellen regulatorischen Freigabeverfahren mit unsicherem Ergebnis sowie einer komplexen und volatilen Mischung aus Eigenkapital und Bargeld aussetzt", sagte Paramount.

Vertreter von Netflix und Warner Bros. Discovery haben sich zum Zeitpunkt des Schreibens noch nicht geäußert. Nach der Ankündigung des Netflix-Deals gab es viel Kritik von Hollywood-Insidern und Kinobesuchern, da angenommen wird, dass wir ein Ende der Kinoveröffentlichungen sehen könnten. Das könnte theoretisch mit einer Übernahme von Paramount gelöst werden, aber das würde die Kritik an der Monopolisierung der Filmwelt nicht beenden.