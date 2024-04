Paramount kündigt SpongeBob- und die Schlümpfe-Filme für 2025 an

Paramount hat angekündigt, dass im nächsten Jahr einige aufregende Animationsprojekte in die Kinos kommen werden. Es wurde nicht nur einSmurfs neuer Film enthüllt, sondern auch ein neuer SpongeBob-Streifen, der Anfang des Jahres und der andere Ende des Jahres erscheinen wird.

The SpongeBob Movie: Search for SquarePants, wie es genannt wird, wird von Derek Drymon inszeniert und mit der üblichen Besetzung wie Tom Kenny, Bill Fagerbakke, Clancy Brown, Rodger Bumpass, Carolyn Lawrence, Brian Doyle-Murray, Mr. Lawrence und so weiter besetzt. Dieser Film startet am 19. Dezember 2025 in den Kinos.

Laut Smurfs wird es sich um ein Musical mit einer All-Star-Besetzung handeln. In dem Film, der am 14. Februar 2024 in die Kinos kommen soll, werden Rihanna, Nick Offerman, Natasha Lyonne, Daniel Levy, Amy Sedaris, Nick Kroll, James Corden, Octavia Spencer, Hannah Waddingham, Sandra Oh, Billie Lourd, Xolo Maridueña, Alex Winter, JP Karliak sowie Kurt Russell und John Goodman zu sehen sein.

Zweifellos werden wir später in diesem Jahr oder Anfang 2025 mehr über die Handlungsstränge beider Filme erfahren.