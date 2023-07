Paramount kündigt neue Pläne für die Animation an, Guillermo del Toro ist nicht glücklich

HQ

Der CEO von Paramount hat kürzlich erklärt, dass sich das Studio in Zukunft auf etablierte IPs konzentrieren wird, wenn es um animierte Features geht. Im Gespräch mit Variety sagte Brian Robbins: "Wir werden keinen teuren Original-Animationsfilm veröffentlichen und nur beten, dass die Leute kommen." "Es geht nicht mehr um Disney und Pixar", fuhr er fort. "Die Leute suchen nach Animationsfilmen, die respektlos sind und einen komödiantischen Standpunkt haben." Er glaubt, dass der Weg, diese Filme zu erstellen, darin besteht, sich auf bereits etablierte Franchises zu verlassen.

Guillermo del Toro und andere Animationskünstler haben diese Aussage beanstandet. "Lieber Herr-" Del Toro sagte auf Twitter, während Chris Miller von The Lego Movie und Spider-Man: Into the Spider-Verse sagte: "Das ist eine ignorante Einstellung. Kein Studioleiter würde sagen, dass er kein Originaldrama, keinen Actionfilm, kein Biopic oder keine Komödie machen oder Avatar nicht gemacht hätte. Zu behaupten, dass Animation allein IP sein muss, ist absurd."





Was denkst du? Sollten Studios etablierte IPs nutzen oder neue Ideen entwickeln?