Paramount+ fusioniert mit HBO Max, sobald der Deal zwischen Paramount und WB abgeschlossen ist

Nachdem Paramount immer bessere Deals angeboten hatte, bis die Warner Bros. Discovery-Aktionäre schließlich beschlossen, den Netflix-Deal aufzugeben, hat Paramount die Fusion, die es seit dem Verkauf von WBD wollte. Es bleibt noch viel Zeit, bis die Fusion vollständig abgeschlossen ist, aber Paramount-CEO David Ellison hat bereits große Pläne, dass die beiden Unternehmen ein riesiges Ganzes bilden, wie zum Beispiel Paramount+ mit HBO Max zu verschmelzen.

"Wir planen, die beiden Dienste zusammenzuführen, was uns heute etwas mehr als 200 Millionen Direkt-zu-Verbraucher-Abonnenten einbringt", sagte Ellison in einem kürzlichen Investorengespräch (über Variety). "Wir denken, das positioniert uns wirklich in der Lage, mit den führenden Akteuren in diesem Bereich zu konkurrieren. Bei Paramount werden wir bis Mitte dieses Jahres die Zusammenlegung unserer drei Services unter einem einheitlichen Stack abgeschlossen haben, und Sie können sehen, dass wir auch für diese Plattform einen ähnlichen Ansatz verfolgen. Und wir denken, dass das kombinierte Angebot und angesichts der Menge an Inhalten und dem, was wir von technischer Seite aus leisten können, uns wirklich in eine Position versetzen, um mit den am stärksten skalierten Akteuren zu konkurrieren."

Ellison ging nicht näher darauf ein, wie die Streamer zusammengeführt werden und ob die Abonnenten höhere Kosten zahlen müssten. Er kommentierte jedoch, dass HBO weiterhin ohne starke Aufsicht durch Paramount-Manager laufen wird. "Wir sagten, wir planen, dass das unabhängig arbeiten kann, damit HBO offen das, was es kann, unglaublich gut machen kann. Unsere Ansicht ist, HBO sollte HBO bleiben. Sie haben eine phänomenale Marke aufgebaut. Sie sind führend in diesem Bereich, und wir wollen einfach, dass sie weiterhin mehr davon tun. Aber indem wir die Plattformen zusammenbringen, werden all unsere Inhalte ein noch breiteres Publikum erreichen können, als wir es eigenständig tun können", erklärte Ellison.

