Paramount erkundet die Entwicklung von "Sheridanverse"-Videospielen

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Es sieht so aus, als könnten wir bald Videospiel-Adaptionen sehen, die in den von Taylor Sheridan erschaffenen Welten spielen. Paramount baut derzeit seine Videospielaktivitäten aus, nicht nur durch die Entwicklung eines Action-RPGs basierend auf Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin (mit der Entwicklung von PlatinumGames), sondern auch als offizielle Hauptproduktionsfirma für den von Sheridan geschriebenen Call of Duty-Film, aber auch mit anderen Ideen.

Im Gespräch mit Polygon hat Shawn Kittelsen, Leiter für Kreativität und Produktion bei Paramount Games Studio, bekannt gegeben, dass der Produktions- und Streaming-Gigant Videospieladaptionen im Yellowstone -Universum und auch aus Yellowstone ähnlichen Projekten produzieren möchte.

"Alle Yellowstone und Yellowstone -ähnlichen Titel, Landman, Tulsa King, das sind alles Prioritäten für uns."

Es ist unklar, was daraus letztlich werden wird, da es wahrscheinlich zu prägnanteren und einfacheren mobilen Projekten führen wird, anstatt zum Beispiel ein Open-World-Action-Adventure rund um die Dutton Ranch in Montana... Allerdings gibt es einige Sheridan-Franchises, die besser zu Videospieladaptionen passen könnten, darunter die Lioness-Reihe, wobei Kittelsen Paramounts Haltung erklärt, etwas Substanzielleres als Folge anzubieten.

"Alles muss aus dieser Spieler-zuerst-Fan-zuerst-Perspektive kommen. Wir sind viel wählerischer bei unseren Partnern, weil wir bei allem, was wir tun, nicht einfach nur sprühen und beten wollen. Wie wir immer sagen: Wir wollen Raketen, keine Kugeln."

Gibt es bestimmte Sheridanverse-Projekte, von denen ihr denkt, dass sie als Videospiel-Adaptionen gut funktionieren würden?