Paramount bestätigt neuen Star Trek-Film

Es ist also offiziell, und nach Jahren der Spekulationen können sich alle Trekkies auf etwas Neues freuen. Denn Paramount hat versprochen, dass der nächste Film, bei dem es sich ebenfalls um ein Prequel zu handeln scheint, bereits im nächsten Jahr in die Kinos kommen wird.

Der Film, der bisher noch keinen offiziellen Titel hat, wird von Toby Haynes inszeniert, Abrams ist der Produzent. Wie genau sich dieses Prequel zu Star Trek, Into Darkness und Beyond verhalten wird, bleibt abzuwarten.

Was genau vor Kirks Abenteuer auf der Enterprise passiert, ist etwas, das bisher nicht viel erforscht wurde, weder in Film-, Serien- noch in Buchform. Das gibt dem Prequel-Film also viel Raum, um etwas anderes und einzigartiges zu machen.

