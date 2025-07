Paramore-Frontfrau Hayley Williams veröffentlicht überraschend 17 neue Songs

HQ

Paramore veröffentlichen heutzutage nur noch selten neue Musik, da die Rock/Pop-Band in der Regel alle paar Jahre ein neues Album veröffentlicht. Der letzte von ihnen kam im Jahr 2023, was bedeutet, dass wir in gewisser Weise neue Musik von ihnen verdienen müssen. Es ist zwar unklar, ob dies am Horizont zu sehen ist, aber Hayley Williams, die Leadsängerin und Frontfrau der Band, hat eine Menge neuer Musik veröffentlicht, die bestimmte Fans genießen können.

Auf hayleywilliams.net können sich die Fans jetzt 17 neue Songs der Sängerin anhören. Der Haken an der Sache ist, dass Sie nicht einfach darauf zugreifen können, da Sie ein Pseudo-Passwort-System umgehen müssen, bei dem der Code nur an diejenigen weitergegeben wird, die den neuesten Farbton von Williams' Firma Good Dye Young gekauft haben.

Laut Pitchfork enthalten einige der neuen Songs Titel, die als Kill Me, Negative Self Talk, Discovery Channel und mehr gelten. Die große Frage ist nun, ob diese Tracks einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, denn 17 Songs ergeben ein ziemlich großes Album, das die Fans der Band und des talentierten Sängers zweifellos besänftigen wird.

