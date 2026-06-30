Paraguay überrascht Deutschland im Elfmeterschießen und verpasst weiterhin das Achtelfinale der Weltmeisterschaft

HQ

Der zweite Tag der WM-Runde der letzten 32 brachte bereits eine große Überraschung: Deutschland verlor im Elfmeterschießen gegen Paraguay und schied aus, womit ihre schreckliche Serie für eine dritte Weltmeisterschaft verlängert wurde: Seit dem Titelgewinn 2014 haben sie 2018, 2022 und nun 2026 nicht das Achtelfinale erreicht und verloren in dieser neuen K.o.-Runde. Es scheint, als hätte Lineker doch recht gehabt...

Deutschland verlässt die Weltmeisterschaft mit zwei Siegen, gegen Curaçao und Elfenbeinküste, und zwei Niederlagen gegen Ecuador und nun Paraguay. Jonathan Tah (dessen Tor zuvor umstritten vom VAR aberkannt worden war), Nick Woltemade und Kai Havertz vergaben im letzten Elfmeterschießen, wobei der paraguayische Torwart Orlando Gill zwei dieser Elfmeter parierte. Er schrieb Geschichte: Deutschland hatte bei einer Weltmeisterschaft nie einen Elfmeter verloren, auch wenn Manuel Neuer seinen unerwünschten Rekord brach, indem er zum ersten Mal seit zwei Jahren einen Elfmeter hielt.

Früher am Montag litt Brasilien unter einer ähnlichen Situation, vermied aber eine mögliche ähnliche Situation, als sie Japan in der letzten Minute der regulären Spielzeit mit einem Tor des eingewechselten Martinelli mit 2:1 besiegten – ähnlich wie Kanada es bei Südafrika getan hat.

Brasilien trifft am Sonntag, den 5. Juli, um 22:00 Uhr MES, 21:00 Uhr BST auf den Sieger von Elfenbeinküste gegen Norwegen, und Paraguay trifft am Samstag, den 4. Juli, um 23:00 Uhr MES, 22:00 Uhr BST auf den Sieger von Frankreich gegen Schweden. Wird dies das Ende von Julian Nagelsmann als Cheftrainer Deutschlands sein?