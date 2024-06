Paradoxs Sims-Konkurrent Life by You wurde abgesagt

HQ

Diejenigen, die auf Paradox's Sims-ähnliches Life by You warten, sollten sich vielleicht für eine Minute hinsetzen, da wir Ihnen mitteilen müssen, dass das Spiel nicht kommt. Nach langem Warten und verpasstem Early-Access-Startfenster nach dem anderen ist es endlich an der Zeit zu sagen, dass das Spiel wirklich tot ist.

Dies gab gestern Abend der stellvertretende CEO von Paradox, Mattias Lilja, bekannt, der in einem Blogbeitrag Folgendes schrieb:

"Leider haben wir beschlossen, die Veröffentlichung unserer lang erwarteten Lebenssimulation Life by You abzusagen. Dies war eine unglaublich schwierige Entscheidung und ist ein klares Versagen von Paradox, sowohl unsere eigenen als auch die Erwartungen der Community zu erfüllen... Vor ein paar Wochen haben wir beschlossen, mit einer Early-Access-Veröffentlichung zu warten, um Life by You neu zu bewerten, da wir immer noch das Gefühl hatten, dass das Spiel in einigen Schlüsselbereichen mangelhaft war. Obwohl eine Zeitverlängerung eine Option war, wurde uns klar, dass der Weg zu einer Veröffentlichung, von der wir überzeugt waren, viel zu lang und ungewiss war, als wir diese Pause einlegten, um einen breiteren Blick auf das Spiel zu werfen."

Nach der unbestimmten Verzögerung von vor ein paar Wochen wussten wir, dass es für Life by You nicht gut aussah. Aber vielleicht hätte es in der Entwicklung weitergehen und eines Tages das Spiel werden können, das sich die Leute erhofft hatten. Oder vielleicht auch nicht, und es wäre immer ein Chaos gewesen. So oder so, der Strom wurde jetzt abgeschaltet, und Life by You ist einen enttäuschenden, wenn auch ereignislosen Tod gestorben.