Paradoxon: Unfertige Spiele werden von den Spielern heutzutage weniger akzeptiert

Spiele, die heutzutage in einem fast Beta-ähnlichen Zustand auf den Markt kommen, sind bedauerlicherweise ein weit verbreitetes Phänomen. Dies verwandelt uns alle in eine Art unentgeltliche Beta-Tester, die sich durch unvollständige Abenteuer kämpfen, während die Entwickler diese im Laufe der Zeit allmählich optimieren.

Glücklicherweise sind die Dinge in den letzten Jahren ein wenig besser geworden, und vielleicht bekommen wir eine gute Erklärung dafür von Mattias Lilja, dem stellvertretenden Chief Executive Officer von Paradox, der in einem Interview mit Rock Paper Shotgun erklärt, dass Gamer nicht mehr die gleiche Akzeptanz für kaputte Spiele haben:

"Es basiert auch auf der Tatsache, dass wir in aller Transparenz sehen, dass die Fans im Moment mit einem knappen Budget für Spiele höhere Erwartungen haben und weniger akzeptieren, dass man die Dinge im Laufe der Zeit in Ordnung bringt. Das ist unsere Meinung."

In kurzer Zeit hat Paradox sowohl Prison Architect 2 als auch Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 verschoben, was ein Zeichen dafür ist, dass sie es mit der Entscheidung ernst meinen, und vielleicht steuern wir auf eine Ära zu, in der Spiele bei der Veröffentlichung zumindest in einem etwas besseren Zustand sein müssen, als wir es in den letzten fünf Jahren mit unzähligen geradezu katastrophalen Starts gewohnt waren.