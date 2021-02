Paradox-Insider-Event findet am 13. März statt

You're watching Werben

Am 13. und 14. März werden während des Game-Dev-Direct-Livestreams primär kleinere Titel im Vordergrund stehen - sei es in Form von Neuankündigungen, neuen Trailern oder Entwickler-Interviews. Mit Paradox Interactive ist jedoch auch ein größerer Name an Bord, der am 13.3. ab 20 Uhr deutscher Zeit ein Event namens "Paradox Insider" präsentieren wird, um neues Material aus zukünftigen Veröffentlichungen zu zeigen.

Vielleicht gibt es zu diesem Anlass ja auch Neuigkeiten zur heißerwarteten Fortsetzung von Vampire: The Masquerade - Bloodlines? Wir werden sehen!

Sämtliche Livestreams sind komplett kostenlos. Genauere Informationen findet Ihr auf der Webseite von Game Dev Direct.