Paradox-CFO: In 30 Jahren wird es große Hollywood-Filme geben, die auf Fortnite basieren

Heutzutage dominiert das Marvel-Franchise Kinos und Fernsehsendungen auf der ganzen Welt, was vielleicht daran liegt, dass ein großer Teil des Publikums eine Art von Nostalgie mit den Helden und Universen verbindet, mit denen sie aufgewachsen sind. Wenn die gleiche Logik auf die Zukunft übertragbar ist, dann dürfte es in 20 bis 30 Jahren gigantische Hollywood-Filmuniversen basierend auf Fortnite geben, richtig?

Klar, glaubt Shams Jorjani, der Chief Business Development Officer beim Publisher Paradox Interactive. In einem Interview mit PCGamesN erklärt er, dass die Filmbranche den großen Hype vielleicht schon bald aufgreifen wird und Epics Universum in einen Film verwandeln könnte:

"Marvel basiert größtenteils auf Comics und anderen Formen der Unterhaltung, die Kinder in den 70er- und 80er-Jahren genossen haben. In 20 Jahren werden alle großen IPs auf Videospielen basieren, die unsere Generation gespielt hat. Es wird einen großen Fortnite-Film in 30 Jahren geben und der wird alle anderen Medien dominieren. Für [Kinder von heute] sind Fortnite und Minecraft Religionen, das wird alles übernehmen."

Da das sind ja Aussichten... Stimmt ihr Jorjani zu?