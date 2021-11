Paradox zufrieden mit neuen Entwicklern von Vampire The Masquerade - Bloodlines 2

HQ

Wir Gaming-Medien sind manchmal etwas voreilig mit dem Ausdruck "Entwicklungshölle", denn eigentlich ist es nicht ungewöhnlich, dass sich Spiele oder laufende Projekte verzögern. Wenn Produktionen viel Geld kosten und verschiedene Interessen zusammenfließen, dann lässt es sich kaum vermeiden, dass es auf dem Weg zu kreativen Meinungsverschiedenheiten, Kompromissen oder Kursänderungen kommt.

Wenn es um Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 geht, scheint dieses Wort aber auch weiterhin ziemlich passend zu sein. Das Spiel wurde mehrmals verschoben, Führungskräfte haben das Projekt mit jeder Menge Drama verlassen und schlussendlich beschlossen die Rechteinhaber Paradox Interactive, den bisherigen Entwickler Hardsuit Labs aus dem Projekt zu streichen. Fredrik Wester, CEO von Paradox, gab bereits zu, dass sie kurz davor waren, das Spiel komplett einzustampfen.

Laut dem verantwortlichen Buchhalter von Paradox Interactive, Alexander Bricca, scheint das neue Team (das wir nach wie vor nicht kennen) aber gut mit der Aufgabe zurechtzukommen. Im jüngsten Finanzbericht des Unternehmens, äußerte sich der Mann Folgendermaßen: "Dem neuen Entwickler geht es recht gut und wir sind mit dem Fortschritt am Projekts ziemlich zufrieden. Aber es dauert noch einige Zeit, bis wir über Veröffentlichungstermine sprechen können."

Die Identität des Entwicklerteams, die Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 von Hardsuit Labs übernommen haben, will Paradox vorerst aber noch nicht verraten: „Wir [schaffen] dem Studio lieber eine Situation, in der sie sich voll und ganz auf die Spieleentwicklung konzentrieren können, ohne die Fans direkt ansprechen zu müssen", sagte Bricca laut Gamingbolt.