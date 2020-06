Paradox Tinto ist die neue Heimat von Europa Universalis

Auch Publisher Paradox eröffnet noch dieses Jahr ein neues Studio in Barcelona, Spanien. Die Abteilung heißt Paradox Tinto und sie soll die neue Heimat des Grand-Strategy-Franchise Europa Universalis werden. Paradox-Veteran und Europa-Universalis-Erfinder Johan Andersson übernimmt die interne Leitung und wird mit seinem lokalen Team am laufenden Europa Universalis IV arbeiten. In Zukunft möchte sich diese Abteilung "neuen Spielen im Grand-Strategy-Genre" widmen - dafür sind Paradox zuletzt schließlich bekannt. Stellenangebote findet ihr hier, falls ihr euch bewerben möchtet.

Quelle: Paradox.