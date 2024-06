Paradox Tectonic nach Absage von Life by You geschlossen

HQ

Kurz nach der Ankündigung, dass der Sims-Konkurrent Life by You nicht veröffentlicht werden würde, da er vollständig abgesagt wurde, hat Paradox die Nachricht mitgeteilt, dass das Studio, das an dem Spiel Paradox Tectonic arbeitet, ebenfalls geschlossen wurde.

"Dies sind schwierige und drastische Neuigkeiten für unsere Kollegen bei Tectonic, die hart an der Early-Access-Veröffentlichung von Life by You gearbeitet haben", sagte Fredrik Wester, CEO von Paradox Interactive, in einem Website-Post. "Leider müssen wir mit der Absage ihres einzigen Projekts die schwierige Entscheidung treffen, das Studio zu schließen. Wir sind zutiefst dankbar für ihre harte Arbeit, Paradox in ein neues Genre zu führen."

Dies ist angesichts der Absage des Spiels zu erwarten, aber wir hoffen, dass die Betroffenen bald wieder auf die Beine kommen. Das Studio bestand aus 24 Leuten, war also kein großer Entwickler, aber es ist immer noch beeindruckend zu sehen, wie ein Spiel, das seit fünf Jahren in Arbeit war, zusammen mit dem Studio, das daran gearbeitet hat, den Bach runtergeworfen wird.