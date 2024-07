Paradox meldet in seinem jüngsten Quartalsabschluss einen Rückgang des Betriebsgewinns um 90%

HQ

Der schwedische Spieleverlag und -entwickler Paradox Interactive ist bekannt für seine großen Strategiespielserien wie Europa Universalis, Crusader Kings und Hearts of Iron. Allerdings tut sich das Unternehmen derzeit schwer mit seiner wirtschaftlichen Strategie. Sie durchleben eine etwas turbulente Zeit mit mehreren Enttäuschungen, die sich erheblich auf die Finanzen des Unternehmens ausgewirkt haben.

PC Gamer berichtet, dass das Unternehmen laut dem jüngsten Finanzbericht, der diese Woche veröffentlicht wurde, einen dramatischen Rückgang des Betriebsgewinns um 90 % verzeichnet hat. Von einem Gewinn von 293 Millionen schwedischen Kronen im zweiten Quartal 2023 ist er nun auf nur noch 37 Millionen Kronen im gleichen Quartal 2024 gesunken. Dies ist vor allem auf die Abschreibungen des abgesagten Spiels Life by You und die damit verbundenen Entwicklungskosten zurückzuführen, die Paradox rund 208 Millionen Kronen gekostet haben.

Obwohl Paradox es immer noch schafft, einen Gewinn zu erzielen, liegt dies in erster Linie an etablierten Titeln wie Crusader Kings 3, Victoria 3 und Hearts of Iron 4. "Wir beenden das zweite Quartal des Jahres mit gemischten Gefühlen", kommentiert CEO Fredrik Wester den Jahresabschluss. "Auf der einen Seite hat sich unser Kerngeschäft sehr gut entwickelt, auf der anderen Seite haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, die Veröffentlichung von Life by You abzusagen, da das Spiel nicht in der Lage wäre, unsere Erwartungen zu erfüllen."

Wester bringt auch zum Ausdruck, dass das Unternehmen in den letzten Jahren bei mehreren seiner riskanten Projekte Fehler gemacht hat. "Es ist klar, dass wir in mehreren Projekten die falschen Entscheidungen getroffen haben, vor allem außerhalb unseres Kerns, und das muss sich ändern", fügt er hinzu. Mit dem Fokus auf die Stärkung des bekannten Kernbereichs scheint es, dass Paradox sich von riskanten Projekten abwenden und stattdessen sicherere Wetten wie Europa Universalis 5 priorisieren wird.