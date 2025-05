Paradox macht Schluss mit aller Remote-Arbeit, die Hälfte der Belegschaft sucht nach neuen Jobs

HQ

Viele Arbeitsplätze sind nach der COVID-19-Pandemie immer noch mit der Möglichkeit der Fernarbeit in Betrieb, da sie sich in vielen Fällen als effizienter als Büroarbeit erwiesen hat und auch eine größere Flexibilität für die Mitarbeiter bedeutet. Das schwedische Spieleunternehmen Paradox Interactive gehört jedoch nicht mehr zu diesen Arbeitgebern, da es nun allen Remote-Arbeiten ein Ende setzt.

Jeder muss jeden Tag ins Büro, auch CEO Fredrik Wester, der jetzt aus Spanien zurückkehrt, um sich an seine eigenen neuen Regeln zu halten, aber laut SVD sind die Entwickler nicht glücklich, und einige kündigen nun an, dass sie nach neuen Jobs in der Spieleindustrie suchen.

Nach der Übersetzung: "Etwa die Hälfte aller Paradox-Mitarbeiter gibt in einer Umfrage an, dass sie das Unternehmen gerne verlassen würden."

Au! Was halten Sie von Remote Work?