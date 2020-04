Paradox Interactive blickt zufrieden auf 2019 zurück

Die Spielebranche leidet wie alle anderen Bereiche des täglichen Lebens ordentlich unter COVID-19, allerdings scheint es so, dass unser Teil der Unterhaltungsbranche kompatibler mit sozialer Isolation ist, als vieles andere. Das bestätigt auch der schwedische Verlag Paradox Interactive, der in den letzten Jahren dank Titeln, wie Age of Wonders: Planetfall, Imperator: Rome und Surviving Mars, enorm gewachsen ist.

Das Unternehmen meldete kürzlich die Jahresergebnisse von 2019 (das vierte Quartal endete für sie am 31. März) und das war ganz offenbar ein Grund zur Freude. Geschäftsführer Ebba Ljungerud gab an, dass 2019 das bislang profitabelstes Geschäftsjahr der Firma war, weshalb entsprechend optimistisch auf das kommende Jahr geblickt wird. Zwei spannende Titel sollen die Ergebnisse des vergangenen Jahres auch in dieser schweren Zeit noch toppen, hofft der CEO:

"Ich freue mich sehr darauf, im Jahr 2020 mit den talentierten Mitarbeitern zusammen [...] die ehrgeizigsten Spiele der Paradox-Geschichte zu starten - Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 und Crusader Kings III." Beide Spiele werden Ende dieses Jahres erwartet.

Quelle und danke für das Transkript: VGC.