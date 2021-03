Paradox hebt Spielqualität von Stellaris auf Xbox Series hervor

You're watching Werben

Die Konsolenversion von Stellaris wird heute aktualisiert. Neben der neuen, kostenpflichtigen DLC-Spezies Lithoiden (das sind Steine) gibt es interessante Neuigkeiten für Besitzer einer Xbox Series. Das Update 2.6 hat das Strategiespiel auf den aktuellen Plattformen von Microsoft optimiert, was entsprechende Vorzüge bei der Performance mit sich bringt.

Die Ladezeit nach dem Initiieren des Games scheint auf den neuen Konsolen deutlich verkürzt worden zu sein. Stellaris läuft auf der Series auch stabiler bei 60 fps, während die Xbox One nur 30 Bilder pro Sekunde packt. Das fällt vor allem bei der Darstellung der Weltraumschlachten auf, die ab einem bestimmten Punkt eine Diashow sind.

Die zusätzliche Hardware-Leistung federt zudem das Verlangsamen der Hintergrundprozesse ab. Irgendwann stehen den Computerfraktionen in Stellaris so viele Optionen zur Verfügung, dass das Spielgeschehen dadurch merklich beeinträchtigt wird. Die Entwickler haben ein Beispielmatch in einem fortgeschrittenen Stadium auf alten und neuen Xbox-Konsolen geladen, um den Unterschied in der Rechenleistung zu demonstrieren. Auf der Series X vergeht ein ganzes Jahr im Spiel (in diesem Zustand) zum Beispiel in etwa 100 Sekunden, während die One mit den gleichen Prozessen etwa viermal so lange beschäftigt ist.

Laut dem Publisher Paradox Interactive optimiert dieser neue Patch insbesondere die Xbox-Series-Versionen. Vorteile soll es auch auf der PS5 geben, doch die werden leider gar nicht erst kommentiert. Ob diese kundenunfreundliche Marketingstrategie bedeutet, dass Playstation-Nutzer aus dem neuen Code gar keinen Nutzen ziehen, können wir nicht mit Gewissheit sagen. Eine naheliegende Vermutung ist, dass sich Stellaris in Version 2.6 auch auf der Playstation 5 besser spielt als auf der PS4.