Paradox erklärt, warum Europa Universalis V das komplexeste Grand-Strategy-Spiel aller Zeiten ist

Europa Universalis V scheint der Großvater der großen Strategie zu sein, aber wenn ihr euch fragt, wie sich dieses Spiel aus der Vergangenheit der Reihe entwickelt, haben wir die Entwickler auf der Gamescom gefragt. Im Anschluss an unsere Vorschau auf der Veranstaltung sprach Gamereactor mit Markus Hofmann von Paradox Tinto, wo wir fragten, wie dies die Komplexität, für die die EU bekannt ist, wirklich erhöht.

"Wir haben viele Details in die Karte selbst gesteckt. Es gibt viele Orte, es gibt Tausende von Ländern, die zu Beginn des Spiels spielbar sind", sagte Hofmann. "Wir haben die gesamte Bevölkerung des 14. Jahrhunderts, von 1337, auf dieser Karte simuliert und versucht, das komplexeste Erlebnis zu bieten, das man in einem großen Strategiespiel haben kann."

Hofmann sprach auch über Spieler, die 500 Jahre Geschichte vor sich haben. Als wir sie fragten, wie sie es geschafft haben, in ihrer Geschichte genau zu bleiben, hatte er folgendes zu sagen:

"Wir haben ein Forschungsteam, das von einem Doktor der mittelalterlichen Geschichte geleitet wird, was uns natürlich sehr hilft, Quellen zu finden, Quellen zu sammeln, Quellen durchzulesen und das Ganze dann ins Detail zu bringen."

Seht euch unten unser vollständiges Interview und hier unsere Eindrücke vom Gameplay von EU V an.