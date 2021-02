Paradise Lost: Story-Trailer zeigt alternativen Geschichtsverlauf

You're watching Werben

Im Laufe des Jahres möchten die polnischen Entwickler*innen von PolyAmorous ihr postapokalyptisches Mystery-Abenteuer "Paradise Lost" veröffentlichen, in dem der Zweite Weltkrieg einen anderen Verlauf genommen hat als in der Realität. Aktuell wird eine Veröffentlichung auf PC, Playstation 5 und Xbox Series X|S angepeilt.

Offiziell wird das ungewöhnlich anmutende Spiel folgendermaßen beschrieben:

"Tauche ein in die letzte Geschichte der Erde - in Paradise Lost, einer emotionalen Reise durch die Postapokalypse. Lüfte das Geheimnis einer unterirdischen Stadt, verborgen in einem verlassenen Nazi-Bunker, in dem slawische Mythologie mit retrofuturistischer Technologie vermischt ist."

Wir dürfen gespannt sein. Dass wir Euch über weitere Neuigkeiten zu Paradise Lost informieren, versteht sich von selbst. Hier geht es zum Story-Trailer: