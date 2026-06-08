Papst Leo XIV. trifft sich mit Opfern sexueller Übergriffe durch Geistliche, doch Aktivistengruppen protestieren

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Der Besuch von Papst Leo XIV. in Spanien war geprägt von öffentlichen Akten, teils kirchlich, teils zivil, wie einem Treffen mit Persönlichkeiten aus der Welt der Kultur und des Sports sowie einer Rede im spanischen Kongress. Doch vielleicht fand die bedeutendste Handlung am Montagnachmittag statt und ist eine, die nicht im offiziellen Zeitplan des Vatikans erschien: ein Treffen mit Opfern sexueller Übergriffe durch Mitglieder der Kirche.

Das Treffen fand in der Nuntiatur in Madrid statt, die von der spanischen Kirche organisiert wurde. Am Montagmorgen beschrieb Leo XIV. das Problem der von der Kirche verborgenen sexuellen Missbrauchs als "eine Seuche" und dass die Angelegenheit "nicht abgeschlossen" sei, in einem Treffen mit den Bischöfen der spanischen Bischofskonferenz, obwohl er die genauen Worte (Opfer, sexueller Missbrauch oder Päderastie) nicht verwendete.

Das Treffen ist jedoch von Kritik umgeben, weil sich einige Opfervereinigungen ausgeschlossen fühlen und der Kirche und dem Pontifex vorwerfen, die weniger "dissidenten" Organisationen und Opfer ausgewählt zu haben, jene, die weniger kritisch gegenüber der Kirche waren, sowie die Vertuschungsversuche der Bischöfe und anderer Geistlicher. "Ein Mangel an Repräsentativität und Pluralismus", wie Juan Cuatrecasas, Präsident der ANIR (Nationale Vereinigung der gestohlenen Kindheit), bei einer Demonstration mit vier weiteren Opferverbänden in der Nähe der Nuntiatur (über El País) feststellte.

Cuatrecasas fügt hinzu, dass die Kirche in "böser Absicht" handelt, weil sie ihre Bitten um ein Treffen mit dem Papst ignoriert habe, während Miguel Hurtado, Sprecher der Comprehensive Reparation Now-Bewegung und Überlebender von Missständen in der Abtei Montserrat, sagte, der Papst müsse ausdrücken, ob er "für Maßnahmen ist, die garantieren, dass diese Fälle in Zukunft nicht intern behandelt werden", sondern von den Gerichten" (über Antena3).