Papst Leo XIV. gibt bei seinem ersten Besuch in Spanien bekannt, dass er Real Madrid unterstützt

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Papst Leo XIV., der sich derzeit während eines Besuchs in Spanien in Madrid befindet – zum ersten Mal seit 2011, dass ein Papst das Land besucht hat, wurde von einem Reporter im Flugzeug, das ihn am Samstag nach Madrid brachte, gefragt, welches Team er bevorzugt: Real Madrid oder Barcelona?

"Das ist einfach, der Papst ist für alle Teams", sagte er, bevor er seine Präferenz zugab: Er ist ein Real-Madrid-Fan.

Leo XIV unterstützt Real Madrid, Chicago Sox und Alianza de Lima

Robert Prevost, der Berichten zufolge 50 Reisen nach Spanien als Mitglied der Agustinians absolviert hat, bevor er zum Papst gewählt wurde, ist ein bekannter Sportfan: Im Mai 2025, als er gewählt wurde, wurde berichtet, dass er Fan des Baseballteams Chicago White Sox ist, einer Stadt, die für ihre Rivalität zwischen den Sox und den Chicago Cubs bekannt ist. Prevost, der ebenfalls die peruanische Staatsangehörigkeit besitzt, soll auch Fan des Fußballvereins Alianza de Lima gewesen sein.

Leo XIV wird tatsächlich am Montag das Bernabéu-Stadion besuchen, als einer seiner vielen Auftritte in Spanien diese Woche, bevor er nach Barcelona und auf die Kanarischen Inseln reist. Am Montagmorgen veranstaltet Leo XIV. eine Messe im Stadtzentrum, bei der schätzungsweise über eine Million Menschen, die der Tat folgen, auf der Straße leben. Am Sonntagnachmittag trifft er außerdem mehrere Persönlichkeiten aus der Sport- und Kulturwelt im Basketballstadion Palacio de los Deportes.