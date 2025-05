Papst Leo XIV. fordert Israel auf, humanitären Zugang zum Gazastreifen zu öffnen

HQ

Die neuesten Nachrichten über Israel und Palästina . Papst Leo XIV. hat am Mittwoch Israel aufgefordert, die Lieferung humanitärer Hilfe nach Gaza sicherzustellen, und vor der sich verschlimmernden Notlage der vom Konflikt eingeschlossenen Zivilbevölkerung gewarnt.



In seiner ersten Generalaudienz sprach der Papst die Situation an und drückte seine Besorgnis über das Leid der am stärksten gefährdeten Gruppen aus. Sein Appell folgt auf die jüngste Ankündigung Israels, die Blockade zu lockern, obwohl Berichten zufolge die Hilfe nicht geliefert wird.