Papst Leo XIV. Bekannte Sportaffinitäten: ein Amateur-Tennisspieler, der die Chicago White Sox unterstützt

Der verstorbene Jorge Mario Bergoglio, Papst Franziskus, war ein bekannter Fußballfan, der in seiner Jugend als Torwart spielte, ein Fan der argentinischen Mannschaft San Lorenzo de Almagro war und sich mit mehreren Fußballern traf, darunter seine Landsleute Leo Messi und Diego Armando Maradona. Hat sein Nachfolger, Robert Francis Prevost, Papst Leo XIV., irgendwelche bekannten Affinitäten zum Sport? In der Tat, das tut er.

Der erste nordamerikanische Papst, vor 69 Jahren in Chicago geboren, aber peruanisch eingebürgert, bezeichnete sich selbst als "Amateur-Tennisspieler". Er sagte es in einem Interview auf der Website des Heiligen Augustinus, das im September 2023 veröffentlicht wurde, als er zum Kardinal ernannt wurde. Auf die Frage, was er in seiner Freizeit gerne macht, sagte er, dass er sich selbst als "ziemlichen Amateur-Tennisspieler" bezeichnet.

"Ich betrachte mich selbst als Amateur-Tennisspieler. Seit ich Peru verlassen habe, hatte ich nur wenige Gelegenheiten zum Training, also freue ich mich darauf, wieder auf dem Platz zu stehen [lacht]. Nicht, dass mir dieser neue Job bisher viel Freizeit dafür gelassen hätte."

Lustigerweise wurde Leo XIV. zur gleichen Zeit angekündigt, als nur zwei Meilen entfernt ein Tennisspiel des wichtigsten italienischen Tenniswettbewerbs stattfand.

Welche Teams aus Chicago unterstützt Leo XIV?

Der in Chicago, Illinois, geborene Franchise hat einen neuen Streit zwischen den größten Franchises der Stadt begonnen, um herauszufinden, welche lokalen Teams den "Segen" des neuen Papstes haben. Obwohl dies weder bestätigt noch von einer bestimmten Quelle gestützt wird, hat ABC News berichtet, dass Robert Prevost ein Fan der Chicago Cubs ist, eines der Baseballteams der Stadt.

Das stimmt jedoch nicht... laut seinem eigenen Bruder John Prevost, der gegenüber WGN Folgendes sagte: "Er war nie, niemals ein Cubs-Fan. Ich weiß also nicht, woher das kam. Er war schon immer ein Fan der Sox."

Die amüsante Fehde in den sozialen Medien, bei der es darum ging, welche Teams der neue Papst unterstützt, erreichte sogar das offizielle Profil der Chicabo Cubs auf X, als sie im Stadion verkündeten: "Er ist ein Cubs-Fan!", nur damit die Leser Notizen hinzufügen, die besagen, dass er in Wirklichkeit die Chicago White Sox unterstützt.

Abgesehen vom Baseball ist nicht bekannt, ob Leo XIV. die Chicabo Bulls (in der NBA) oder die Chicago Bears (in der NFL) unterstützt. Was er laut TV Perú unterstützt, ist die Alianza de Lima, einer der drei größten peruanischen Fußballvereine (via RTVE).