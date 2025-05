Papst Leo XIV. appelliert an den Frieden zwischen Russland und der Ukraine, Israel und Palästina, Indien und Pakistan

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vatikanstadt . Papst Leo XIV. hat am Sonntag in seiner ersten Sonntagsbotschaft eindringlich zum Weltfrieden aufgerufen und ein Ende der Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen gefordert und den kürzlich geschlossenen Waffenstillstand zwischen Indien und Pakistan gelobt.

In seiner Rede auf dem Petersplatz regte er zu Verhandlungen über dauerhafte Abkommen an und betonte das Leid, das durch die anhaltenden Konflikte verursacht wird. Seine Botschaft spiegelte die seit langem bestehende Besorgnis des Vatikans über einen zersplitterten globalen Krieg und die dringende Notwendigkeit eines Dialogs wider.