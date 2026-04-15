Papst Leo warnt vor "majoritärer Tyrannei" in Demokratien nach einem Zusammenstoß mit Trump

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Papst Leo XIV. hat gewarnt, dass Demokratien Gefahr laufen, in eine "Majoritäre Tyrannei" abzugleiten, wenn sie ihre moralischen Grundlagen verlieren, in Äußerungen, die kurz nach einem öffentlichen Konflikt mit Donald Trump kommen.

In einem vom Vatikan veröffentlichten Brief schrieb der Papst: "Ohne dieses Fundament läuft (Demokratie) Gefahr, entweder zur Majoritär-Tyrannei oder zur Maske für die Dominanz wirtschaftlicher und technologischer Eliten zu werden."

Obwohl er die Vereinigten Staaten oder Trump nicht direkt erwähnte, folgt der Zeitpunkt der Erklärung auf Tage eskalierender Spannungen.

Wie Papst Leo sagt:

Ohne diese Grundlage läuft (Demokratie) Gefahr, entweder zu einer Majoritär-Tyrannei oder zur Maske für die Dominanz wirtschaftlicher und technologischer Eliten zu werden.

Dies impliziert, dass die Legitimität der Autorität nicht von der Anhäufung wirtschaftlicher oder technologischer Stärke abhängt, sondern von der Weisheit und Tugend, mit der sie ausgeübt wird.

Temperance... ist für den legitimen Gebrauch von Autorität unerlässlich, denn wahre Abstinenz zügelt übermäßige Selbstverherrlichung und wirkt als Schutzplanke gegen Machtmissbrauch.