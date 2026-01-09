Papst Leo warnt vor "Diplomatie, die auf Gewalt basiert"

HQ

Papst Leo XIV. gab am Freitag eine der stärksten außenpolitischen Warnungen vor seinem jungen Papsttum ab und warnte die globalen Staats- und Regierungschefs, dass Diplomatie zunehmend durch Zwang und militärische Macht ersetzt werde, da Kriege sich vermehren und internationale Institutionen versuchen, sie einzudämmen.

In seiner jährlichen diplomatischen Rede an die vom Vatikan akkreditierten Botschafter sagte der erste in den USA geborene Papst, die Welt erlebe eine gefährliche Abkehr vom Dialog hin zur Konfrontation, und argumentierte, dass die Glaubwürdigkeit multilateraler Gremien durch deren Unfähigkeit, Konflikte zu verhindern oder zu lösen, stark geschwächt worden sei.

Papst Leo // Shutterstock

Ohne konkrete Länder zu nennen, sagte Leo, die wachsende Akzeptanz von Krieg als politisches Instrument solle sowohl Regierungen als auch Gesellschaften alarmieren, und warnte, dass sich eine erneuerte "Begeisterung für Konflikt" in den bereits von Instabilität belasteten Regionen ausbreite.

Mit Blick auf Lateinamerika forderte der Papst die internationalen Akteure auf, den Willen des venezolanischen Volkes nach dem Sturz von Präsident Nicolás Maduro durch US-Truppen am vergangenen Wochenende zu respektieren. Er betonte, dass politischer Wandel mit festen Garantien bürgerlicher Freiheiten und Menschenrechte einhergehen müsse.

Papst Leo in der 43-minütigen Ansprache am Freitag:

"Eine Diplomatie, die den Dialog fördert und einen Konsens zwischen allen Parteien sucht, wird durch eine auf Gewalt basierende Diplomatie ersetzt... Krieg ist wieder in Mode und ein Eifer nach Krieg breitet sich aus... Eine neue orwellsche Sprache entwickelt sich, die in dem Versuch, immer inklusiver zu werden, letztlich diejenigen ausschließt, die nicht den Ideologien entsprechen, die sie befeuern."