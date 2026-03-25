Papst Leo warnt, dass der Krieg im Iran "immer schlimmer wird"

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Papst Leo XIV. hat gewarnt, dass der Konflikt mit Iran sich eskaliert, und sagt, Gewalt und Feindseligkeit verschärfen sich, da der Krieg in eine gefährlichere Phase eintritt.

In der Nähe von Castel Gandolfo sagte der Papst, "der Hass steige" und forderte die Staats- und Regierungschefs auf, den Dialog statt weiterer militärischer Maßnahmen zu verfolgen. Er erneuerte seinen Aufruf zu einem sofortigen Waffenstillstand und betonte, dass Frieden "nicht mit Waffen", sondern durch Verhandlungen kommen müsse.

Seine Äußerungen erfolgen, während die Vereinigten Staaten erwägen, zusätzliche Truppen in die Region zu entsenden, was trotz Gesprächen über Diplomatie eine mögliche Eskalation signalisiert.

Leo hob auch die humanitären Opfer hervor und verwies auf über eine Million Vertriebene und steigende Opfer. In den letzten Tagen hat er seine Appelle verstärkt und den Krieg zuvor als "Skandal für die gesamte Menschheitsfamilie" bezeichnet.