Papst Leo verurteilt Trumps Drohung gegen den Iran, "eine ganze Zivilisation zu zerstören", als "wirklich inakzeptabel"

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Papst Leo XIV. hat Donald Trump scharf kritisiert, nachdem der US-Führer gewarnt hatte, dass "heute Nacht eine ganze Zivilisation sterben wird", falls Iran seine Forderungen nicht erfüllt.

Aus Castel Gandolfo bezeichnete der Papst die Bedrohung gegen die iranische Bevölkerung als "wirklich inakzeptabel" und betonte sowohl ihre moralischen Implikationen als auch den möglichen Verstoß gegen das Völkerrecht.

Die Äußerungen markieren eine seltene direkte Intervention des Pontifex, der zunehmend Besorgnis über den eskalierenden US-israelischen Krieg gegen den Iran äußert. In den letzten Wochen hat er zur Zurückhaltung aufgerufen und diplomatische Lösungen gefördert, darunter einen direkten Appell an Washington, eine "Abfahrt" zur Beendigung der Kämpfe zu suchen.

Weiterführende Literatur: Trump zieht sich von der Bedrohung zurück, um "eine ganze Zivilisation zu zerstören".

Wie Papst Leo sagt:

Heute, wie wir alle wissen, gab es eine Bedrohung gegen das gesamte iranische Volk, und das ist wirklich inakzeptabel. Es gibt hier sicherlich Fragen des Völkerrechts, aber noch mehr ist es eine moralische Frage zum Wohle der Menschen der Welt. Die Menschen wollen Frieden.

Ich möchte die Bürger aller beteiligten Länder einladen, die Behörden – politische Führer, Kongressabgeordnete – zu kontaktieren und sie zu bitten, für den Frieden zu arbeiten. Erinnere dich besonders an die unschuldigen Kinder, die Älteren, die Kranken, so viele Menschen, die bereits Opfer dieses anhaltenden Krieges geworden sind oder werden werden.