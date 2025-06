Papst Leo verurteilt die Gewalt im Nahen Osten als "teuflisch"

HQ

Die neuesten Nachrichten über den Nahen Osten . Papst Leo hat am Donnerstag in einer Stellungnahme an katholische Bischöfe und Hilfsorganisationen, die in der Region tätig sind, seine tiefe Besorgnis über das Ausmaß und die Brutalität der aktuellen Konflikte im Nahen Osten zum Ausdruck gebracht und sie in ihrer Intensität als "teuflisch" bezeichnet.

Das könnte Sie auch interessieren:



Hier ist, was Papst Leo sagte:





Papst Leo sagte, die Länder in der Region würden "von Kriegen verwüstet, von Sonderinteressen ausgeplündert und von einer Wolke des Hasses bedeckt, die die Luft unatembar und giftig macht".



"Heute scheint ein gewaltsamer Konflikt zu wüten... mit einer teuflischen Intensität, die bisher nicht gekannt wurde", sagte er und fügte hinzu, dass die humanitäre Situation in Gaza "tragisch und unmenschlich" sei.



"Es ist wirklich erschütternd zu sehen, dass das Prinzip 'Macht macht Recht' heute in so vielen Situationen vorherrscht, nur um die Verfolgung von Eigeninteressen zu legitimieren."



"Es ist beunruhigend zu sehen, dass die Kraft des Völkerrechts und des humanitären Rechts nicht mehr bindend zu sein scheint und durch das angebliche Recht ersetzt wird, andere zu zwingen."