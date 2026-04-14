Papst Leo verspricht, sich nach dem Angriff auf Trump weiterhin gegen den Krieg auszusprechen

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Papst Leo XIV. hat angekündigt, er werde sich trotz jüngster Kritik von Donald Trump weiterhin gegen den Krieg aussprechen und betont sein Engagement für Frieden und Dialog statt für politische Konfrontationen.

An Bord seines Fluges nach Afrika machte der Papst deutlich, dass er sich nicht direkt auf einen Streit mit dem US-Präsidenten einlassen werde, betonte jedoch, dass die Botschaft des Evangeliums nicht aus politischen Gründen "missbraucht" werden sollte.

"Ich werde weiterhin lautstark gegen den Krieg sprechen", sagte er und hob die Notwendigkeit von Diplomatie, multilateraler Zusammenarbeit und "gerechten Lösungen" globaler Konflikte hervor. Er fügte hinzu, dass zu viele unschuldige Menschen leiden und globale Führungskräfte Alternativen zur Gewalt suchen müssten.

Die Kommentare folgen, nachdem Trump den Pontifex als "schwach" und "schrecklich für die Außenpolitik" bezeichnet hat, nachdem der Papst den andauernden Iran-Konflikt und die US-Politik kritisiert hatte.

Papst Leo XIV., der erste in Amerika geborene Pontifex, positioniert sich zunehmend als moralische Stimme gegen den Krieg, verurteilte kürzlich das, was er den "Wahnsinn des Krieges" nannte, und forderte die Führer auf, friedliche Lösungen zu verfolgen.