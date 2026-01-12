Papst Leo trifft die venezolanische Oppositionsfigur María Corina Machado im Vatikan

HQ

Papst Leo XIV. traf am Montag die venezolanische Oppositionsführerin und Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado im Vatikan, bestätigte der Heilige Stuhl, ohne Einzelheiten ihrer privaten Gespräche preiszugeben.

Das Treffen stand nicht im früheren öffentlichen Tagesablauf des Papstes, sondern erschien später im täglichen Bulletin des Vatikans. Dies geschieht vor dem Hintergrund erhöhter internationaler Spannungen nach der Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro Anfang dieses Monats.

Papst Leo und María Corina Machado // Shutterstock

In einer bedeutenden außenpolitischen Rede am Freitag warnte Papst Leo (der erste in den USA geborene Pontifex) davor, militärische Gewalt zur Erreichung diplomatischer Ziele einzusetzen, und betonte, dass Venezuelas Unabhängigkeit und Menschenrechte respektiert werden müssen.

Machado, ein ehemaliger Abgeordneter, wurde von den Maduro-nahen Behörden von der Wahl 2024 in Venezuela ausgeschlossen. Sie unterstützte einen Ersatzkandidaten, von dem Oppositionsgruppen angeben, dass er die Abstimmung gewonnen hat, trotz Maduros Siegesbehauptung und Hinweisen auf Unregelmäßigkeiten.