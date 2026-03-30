Papst Leo tadelt Führer mit "Händen voller Blut"

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Papst Leo hielt am Sonntag eine ungewöhnlich pointierte Botschaft und sagte, Gott ignoriere die Gebete von Führern, die Krieg führen und "die Hände voll Blut" haben. Seine Äußerungen kamen, als Tausende US-Soldaten im Nahen Osten eintrafen, wenige Tage nachdem US-Verteidigungsminister Pete Hegseth für "überwältigende Gewalt" gegen Feinde der Vereinigten Staaten gebetet hatte.

Während der Palmsonntagsmesse auf dem Petersplatz bezeichnete der Papst den Iran-Israel-US-Konflikt als "entsetzlich" und betonte, dass Jesus den Krieg ablehnt und nicht zur Rechtfertigung von Gewalt benutzt werden kann. Er zitierte die Schrift: "'Auch wenn ihr viele Gebete sprecht, werde ich nicht hören: Eure Hände sind voller Blut.' "

Papst Leo // Shutterstock

Hegseths Predigt bei einem Gottesdienst im Pentagon, in der er zu entschlossenen Maßnahmen gegen Gegner aufrief, erregte besondere Aufmerksamkeit aufgrund seiner christlich-nationalistischen Zugehörigkeit. Unterdessen wiederholte Papst Leo Forderungen nach einem Waffenstillstand und einem Verbot von Luftangriffen in Libanon, Israel und den Golfstaaten und warnte, dass Christen in der Region möglicherweise nicht sicher Ostern feiern könnten.

Die Äußerungen fielen mit Spannungen in Jerusalem zusammen, wo die israelische Polizei Kardinal Pierbattista Pizzaballa vorübergehend daran hinderte, die Kirche des Heiligen Grabes zu betreten. Die israelischen Behörden gewährten später vollen Zugang, während Führer aus den USA, Frankreich und Italien die anfängliche Einschränkung kritisierten.