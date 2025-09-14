Papst Leo stellt Managergehälter à la Musk in Frage

HQ

Erst vor wenigen Tagen hat Tesla einen beispiellosen Gehaltsplan in Höhe von 1 Billion US-Dollar für Musk vorgestellt. Nun hat Papst Leo seine Besorgnis über die Vergütungspraktiken der Unternehmen geäußert und die Art von massiven Vergütungsplänen, die kürzlich mit Elon Musk in Verbindung gebracht wurden, als Zeichen für verzerrte Werte in der heutigen Wirtschaft bezeichnet. In seinem ersten Interview seit seiner Wahl zum Papst stellte er fest, dass die Gehälter von Führungskräften weit über das hinausgehen, was die Arbeiter verdienen, und warnte davor, dass solche Extreme die Gesellschaft auf instabiles Terrain stellen. Über die Wirtschaft hinaus äußerte er Zweifel an der Fähigkeit der Vereinten Nationen, den Dialog zu fördern, und räumte gleichzeitig ein, dass es eine Herausforderung sei, eine globale Führungsrolle zu übernehmen. Er ist zurückhaltender im Ton als sein Vorgänger und sagt, er lerne weiter, während er sowohl spirituelle als auch diplomatische Aufgaben übernehme. Wenn Sie das vollständige Interview sehen möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!