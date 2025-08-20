Papst Leo ruft zum weltweiten Tag des Fastens und des Gebets für den Frieden auf

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vatikanstadt . Papst Leo hat Gläubige auf der ganzen Welt aufgefordert, an diesem Freitag einen Tag dem Fasten und Gebet zu widmen und sich dabei auf die vom Krieg betroffenen Regionen zu konzentrieren, darunter den Nahen Osten und Osteuropa.

"Während unsere Erde weiterhin durch Kriege im Heiligen Land, in der Ukraine und in vielen anderen Regionen verwundet wird... Ich lade alle Gläubigen ein, den Tag des 22. August in Fasten und Gebet zu leben", sagte der Papst während seiner wöchentlichen Audienz im Vatikan am Mittwoch.

In seiner Rede im Vatikan betonte er die Notwendigkeit, Frieden, Gerechtigkeit und Trost für die in Konflikten Leidenden zu suchen. Der Papst hob hervor, dass das Gebet eine Möglichkeit für die Menschen sei, sich mit einem höheren Ziel zu verbinden und gleichzeitig über die Kämpfe derjenigen nachzudenken, die von Gewalt betroffen sind.

Dieser Aufruf folgt auf seine anhaltenden Appelle zur Einstellung der Feindseligkeiten, insbesondere im Russland-Ukraine-Konflikt, und unterstreicht sein Engagement für die globale Aussöhnung. Glaubensgemeinschaften werden ermutigt, den Tag mit spiritueller Absicht und Solidarität für die Menschen in Not anzunehmen.