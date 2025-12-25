Papst Leo ruft in der Heiligabendmesse (seine erste als Pontifex) zum Mut auf, den Ukraine-Krieg zu beenden.

HQ

Papst Leo forderte die Ukraine und Russland auf, den "Mut" zu finden, direkte Gespräche zur Beendigung des Krieges zu führen, während seiner ersten Weihnachtsrede als Pontifex vor Menschenmengen auf dem Petersplatz.

In seiner traditionellen Urbi-et-Orbi-Botschaft appellierte der Papst zu einem Ende der weltweiten Konflikte und forderte die internationale Gemeinschaft auf, den Dialog zu unterstützen. "Möge der Lärm der Waffen aufhören, und mögen die beteiligten Parteien den Mut finden, einen aufrichtigen, direkten und respektvollen Dialog zu führen", sagte er.

Papst Leo hob auch globale humanitäre Krisen hervor, darunter die anhaltenden winterlichen Entbehrungen in Gaza. Er verglich die Krippengeschichte mit dem aktuellen Leid und stellte fest, dass Palästinenser nach zwei Jahren israelischer Bombardierung in Zelten leben, die Regen, Wind und Kälte ausgesetzt sind.

Der Papst verwies außerdem auf jüngste Konflikte in Südostasien und forderte Thailand und Kambodscha auf, nach tödlichen Grenzkämpfen Frieden und Versöhnung wiederherzustellen. "Zerbrechlich ist das Fleisch wehrloser Bevölkerungen, die durch so viele Kriege geprüft wurden", sagte Papst Leo und forderte alle Nationen auf, auf Mitgefühl und dauerhaften Frieden hinzuarbeiten.