Papst Leo mahnt zur Zurückhaltung angesichts der Eskalation der Spannungen zwischen Israel und dem Iran

Die neuesten Nachrichten über Israel und den Iran . Papst Leo hat sowohl Israel als auch den Iran aufgerufen, nach einer Reihe von Vergeltungsluftangriffen vernünftig und verantwortungsbewusst zu handeln. "In einem so heiklen Moment möchte ich erneut an die Verantwortung und an die Vernunft appellieren."

"Die Verpflichtung zum Aufbau einer sichereren Welt ohne nukleare Bedrohung muss durch respektvolle Begegnungen und einen aufrichtigen Dialog verfolgt werden, um einen dauerhaften Frieden zu schaffen, der auf Gerechtigkeit, Brüderlichkeit und dem Gemeinwohl beruht", sagte er.

"Niemand sollte jemals die Existenz eines anderen bedrohen", fügte Papst Leo hinzu. "Es ist die Pflicht aller Länder, die Sache des Friedens zu unterstützen, Wege der Versöhnung einzuschlagen und Lösungen zu fördern, die Sicherheit und Würde für alle garantieren."