Papst Leo fordert in einem Dokument, das Gandalf zitiert, zur Regulierung von KI

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Papst Leo ist erneut zu einer wichtigen Stimme geworden, die die Regulierung und bessere Kontrolle aller Dinge rund um künstliche Intelligenz fordert. In einem neuen Dokument, das von Sky News berichtet wurde, forderte der Pontifex bessere Regulierungen der Technologie, um die Verbreitung von Fehlinformationen zu verlangsamen und die Welt vor Konfliktrisiken zu bewahren.

Das vollständige Dokument trug den lateinischen Namen Magnifca Humanitas (was großartige Menschheit bedeutet) und im großen Text erklärte Papst Leo weiter, dass wir KI nicht trauen können, tödliche Entscheidungen zu treffen, und dass es bessere Regulierung in einer Zeit braucht, in der die KI-Entwicklung völlig außer Kontrolle gerät.

Um diesen Punkt weiter zu betonen und seinen Standpunkt zu betonen, dass die Menschheit besser für die Welt, in der sie lebt, sorgen muss, fügte Papst Leo ein Zitat von Gandalf dem Weißen aus Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs ein, wobei die Worte des Autors J.R.R. Tolkien Folgendes ausdrücken.

"Es ist nicht unsere Aufgabe, alle Gezeiten der Welt zu beherrschen, sondern zu tun, was in uns ist, um die Jahre zu lindern, in denen wir versetzt sind, das Böse auf den Feldern, die wir kennen, auszureißen, damit diejenigen, die danach leben, saubere Erde zum Bearbeiten haben."

Er fügt hinzu, dass wir eine "Zivilisation der Liebe" aufbauen müssen und dass diese "nicht aus einer einzigen oder spektakulären Geste entstehen wird, sondern aus der Summe kleiner und standhafter Akte der Treue, die als Bollwerk gegen Entmenschlichung dienen".

Letztlich hat Papst Leo gefordert, dass die Regulierung von KI aus den Händen privater Hände genommen wird und eine Politik erarbeitet wird, um die Entwicklung der Technologie einzudämmen, während gleichzeitig "robuste rechtliche Rahmenbedingungen, unabhängige Aufsicht, informierte Nutzer und ein politisches System, das seine Verantwortung nicht abdankt" geschaffen werden sollten, um die Menschheit in Zukunft zu schützen.