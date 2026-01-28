Papst Leo fordert ein weltweites Ende des Antisemitismus

HQ

Papst Leo XIV. nutzte seine wöchentliche Audienz im Vatikan am Mittwoch, um zu einer Welt frei von Antisemitismus aufzurufen und das jährliche Holocaust-Gedenken mit einer Botschaft der Reflexion und Hoffnung zu begehen.

"Ich bitte den Allmächtigen um das Geschenk einer Welt ohne Antisemitismus und ohne Vorurteile, Unterdrückung oder Verfolgung irgendeines Menschen", sagte er und betonte die moralische Verantwortung der Menschheit, zukünftige Gräueltaten zu verhindern.

Der Papst, der erste in den USA geborene Führer der katholischen Kirche, appellierte an globale Führer, wachsam zu bleiben, damit kein Völkermord wieder ein Volk trifft. Seine Ausführungen fallen mit dem Internationalen Holocaust-Gedenktag zusammen, einer von den Vereinten Nationen eingerichteten Gedenkfeier, um Opfer zu ehren und zukünftige Generationen über die Schrecken des Holocaust aufzuklären.

Die Beziehungen zwischen der katholischen Kirche und dem Judentum haben sich in den letzten Jahrzehnten erheblich verbessert, und Papst Leo hat die Tradition seines Vorgängers, Papst Franziskus, fortgeführt, indem er den Antisemitismus wiederholt verurteilte.