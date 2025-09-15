Gamereactor

Papst Leo feiert 70. Geburtstag mit Tausenden auf dem Petersplatz

Die Feier mischte Musik, Gebet und Friedensbotschaften.

Gestern verwandelte sich der Vatikan in eine Bühne der Feierlichkeiten, als Papst Leo XIV., geboren als Robert Francis Prevost, seinen 70. Geburtstag feierte, umgeben von einem Meer von Pilgern auf dem Petersplatz. Nun wurden einige Bilder von der Feier geteilt, die in den letzten Tagen stattgefunden hat, darunter ein Konzert mit Bocelli und Pharrell Williams, gefolgt von einer Drohnenshow. Wenn Sie daran interessiert sind, diese Bilder zu sehen, können Sie dies natürlich unten oder über den folgenden Link tun. Go!

Papst Leo feiert 70. Geburtstag mit Tausenden auf dem Petersplatz
Castelgandolfo, Italien - 15. August 2025: Papst Leo XIV. verlässt den Apostolischen Palast und begrüßt die Gläubigen auf der Piazza della Libertà vor der Kirche San Tommaso da Villanova zur Messe am 15. August // Shutterstock

