Papst Leo entlässt Bischof von San Diego, der wegen Verdachts auf Diebstahl von 250.000 Dollar festgenommen wurde

Papst Leo hat den Rücktritt von Emanuel Hana Shaleta angenommen, nachdem der Bischof wegen des Verdachts auf Diebstahl von 250.000 Dollar seiner Gemeinde festgenommen wurde, gab der Heilige Stuhl am Dienstag bekannt.

Hana Shaleta, die seit 2017 die chaldäisch-katholische Gemeinde in San Diego leitet, plädierte am Montag bei einer Gerichtsverhandlung in 16 Anklagepunkten, darunter Unterschlagung und Geldwäsche, auf nicht schuldig, so lokale Medienberichte.

Die Staatsanwaltschaft sagt, die angeblichen Verbrechen seien 2024 passiert und wurden aufgedeckt, nachdem ein Kirchenmitarbeiter vermisste Gelder gemeldet hatte. Die Behörden nahmen den Bischof am 5. März am San Diego International Airport fest, als er versuchte, die Vereinigten Staaten zu verlassen.