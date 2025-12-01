Papst Leo drängt am zweiten Tag im Libanon auf Frieden

HQ

Papst Leo setzte am Montag seine Friedensbotschaft fort, als er sich mit Führern der wichtigsten religiösen Gemeinschaften Libanons traf, und forderte sie auf, trotz jahrelanger Konflikte, politischer Lähmung und tiefer Wirtschaftskrise, die viele zum Auszug getrieben haben, weiterhin im Land engagiert zu bleiben.

Am zweiten Tag seines Besuchs reiste der Papst zum Grab des heiligen Charbel, bevor er ein interreligiöses Treffen mit christlichen, sunnitischen, schiitischen und drusischen Führern sowie Wanderarbeitern veranstaltete. Die Menschenmengen trotzten dem Regen in Annaya, um ihn willkommen zu heißen, in der Hoffnung, dass seine Anwesenheit die Moral in einem von sich überschneidenden Krisen geplagten Land heben könnte.

Ein Land, das von sich überschneidenden Krisen heimgesucht wird

Der Libanon wurde von Überschwemmungen des Gaza-Konflikts, erneuten Zusammenstößen zwischen Israel und Hisbollah sowie einem langwierigen Finanzzusammenbruch, der Millionen in Armut getrieben hat, erschüttert. Das Land beherbergt außerdem etwa eine Million syrische und palästinensische Flüchtlinge und belastet damit ohnehin schon fragile öffentliche Dienste.

Später am Montag wird Papst Leo den Ort der Explosion im Hafen von Beirut 2020 besuchen, eine Freiluftmesse am Wasser leiten und junge Menschen treffen, wo er zu Einheit und Ausdauer aufrufen soll. Er wird außerdem eine psychiatrische Klinik besichtigen, eine der wenigen noch betriebenen psychiatrischen Einrichtungen im Libanon. Seine Reise endet am Dienstag, nach dem ersten Abschnitt seines Auslandsaufenthalts in der Türkei.