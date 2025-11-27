Papst Leo beginnt seine erste Auslandsreise

HQ

Papst Leo kam am Donnerstag zu seiner ersten Reise außerhalb Italiens nach Ankara an, seit er Oberhaupt der katholischen Kirche wurde, und wählte die Türkei und den Libanon für eine aufmerksam beobachtete Tour mit Schwerpunkt auf Frieden und christlicher Einheit. Der Besuch markiert 1.700 Jahre seit dem frühen Kirchenkonzil in Nicäa, das das Nicänische Glaubensbekenntnis hervorbrachte.

Leo, der erste Papst der Vereinigten Staaten und ehemaliger Missionar in Peru, hat einen vollen dreitägigen Zeitplan in der Türkei, bevor er am Sonntag nach Libanon weiterfährt. Es wird erwartet, dass er Präsident Tayyip Erdogan trifft, politische Führer anspricht und den orthodoxen Patriarchen Bartholomäus in Istanbul besucht. Die beiden werden nach Iznik reisen, dem Standort des historischen Rates.

Der Vatikan sagt, dass Leo während der Reise Englisch sprechen wird, was eine Abweichung von der üblichen päpstlichen Praxis darstellt. Seine geopolitische Perspektive bleibt weitgehend unbekannt, was diese Tour zu einem Schlüsselmoment für Beobachter macht. In Beirut wird erwartet, dass der Papst um Frieden appelliert, da der Libanon mit Überschwemmungen des Gaza-Konflikts und wachsenden Ängsten vor einer Eskalation zwischen Israel und Hisbollah konfrontiert ist.